Тернопільські біатлоністи чемпіони світу!

Майже всі топові спортсмени пропустили чемпіонат, багато команд традиційно обкатували резервістів. Одним із небагатьох винятків стала українська збірна, яка виступала чи не найоптимальнішим складом, але як би там не було, це не применшує заслуги українських спортсменів, які здобули медалі чемпіонату.

Особливо приємно, що три золоті медалі поклали в скарбничку збірної України тернопільські біатлоністи.

Так 23 серпня «золото» чемпіонату світу з літнього біатлону завоював Дмитро Підручний. На заключній стійці у той час, як більшість претендентів на медалі схибили принаймні по разу, Підручний закрив усі мішені та відправився за золотою нагородою. А слідом за ним, програючи по ходу менше двох секунд, за сріблом побіг Артем Тищенко, якому в цій гонці не підкорилася лише одна мішень. У такій послідовності українці й фінішували.

Справжній подарунок для всіх українців у День Незалежності зробив й 21-річний Віталій Мандзин, який в юніорських змаганнях у спринті здобув «золото», зумівши випередити двох норвежців. Біатлоніст з Тернопільщини не припустився жодного промаху під час стрільби.

У завершальний день змагань Віталій Мандзин зробив золотий дубль, виборовши перше місце у гонці переслідування у юніорів. Віталій Мандзин стартував першим з досить непоганим гандикапом у 21 секунду. А позаду у боротьбу за місця на подіумі кинулися одразу три представника Норвегії. Віталій загалом допустив чотири промахи, але його переслідувачі також помилялися. Втім, переваги за часом вистачило, щоб «золото» знову пішло у скарбничку збірної України.

Тож вітаємо наших чемпіонів світу!