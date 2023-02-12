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Головна / Війна з рф / Тернопільські артилеристи показали, як знищують ворога (ВІДЕО)
12.02.2023
Ірина Нова
1 706
Новини, Україна, Війна з рф, Події
Тернопільські захисники показали, як щоденно нищать окупантів.
Теги: новини Тернопільщини, події, 44 окрема артилерійська бригада, військові з Тернопільщини
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