12.02.2023 19:46

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

Тернопільські артилеристи показали, як знищують ворога (ВІДЕО)

12.02.2023

Ірина Нова

1 706

Новини, Україна, Війна з рф, Події

Поширити:

Тернопільські військові 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола щодня захищають рідну Україну в гарячих точках і сміливо знищують ворогів.

Тернопільські захисники показали, як щоденно нищать окупантів.

 

Теги: новини Тернопільщини, події, 44 окрема артилерійська бригада, військові з Тернопільщини

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах