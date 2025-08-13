Тернопільська «Самбір-Нива-2» здобула другу перемогу

11 серпня у третьому турі Другої ліги групи А тернопільська «Самбір-Нива-2» приймала «Куликів-Білку» і приємно відзначити, що молоді тернопільські футболісти, які грали весь 2-й тайм у більшості, після вилучення гравця гостей, перемогли з мінімальним рахунком.

Самбір-Нива-2 (Тернопіль) – «Куликів-Білка» (Львівська область) – 1:0 (0:0).

Гол: Владислав Мендрук (83).

Нагадаємо, що у першому турі тернопільські футболісти здолали вінницьку «Ниву».

У четвертому турі 18 серпня «Самбір-Нива-2» гратиме на виїзді з київським «Атлетом».