20.08.2025 11:12

Тернопільська «Самбір-Нива-2» штампує перемоги

20.08.2025

Галина Кіт

18 серпня у четвертому  турі Другої ліги групи А тернопільська «Самбір-Нива-2» зустрічалася на виїзді з київським «Атлетом». І знову варто відзначити, що молоді тернопільські футболісти, які продемонстрували якісний футбол, перемогли з мінімальним рахунком. Вже на початку зустрічі влучно замкнув передачу Максим Крамарчук.

Мабуть, ніхто з вболівальників не вірив, що після 4-х турів, маючи в активі 3 матчі та 9 очок тернопільські футболісти будуть одноосібними лідерами турнірної таблиці.

«Атлет» (Київ) – Самбір-Нива-2 (Тернопіль) – 0:1 (0:1).

Гол:  М. Крамарчук (3).

У п’ятому турі 30 серпня «Самбір-Нива-2» прийматиме житомирське «Полісся-2».

