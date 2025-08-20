Тернопільська «Самбір-Нива-2» штампує перемоги

18 серпня у четвертому турі Другої ліги групи А тернопільська «Самбір-Нива-2» зустрічалася на виїзді з київським «Атлетом». І знову варто відзначити, що молоді тернопільські футболісти, які продемонстрували якісний футбол, перемогли з мінімальним рахунком. Вже на початку зустрічі влучно замкнув передачу Максим Крамарчук.

Мабуть, ніхто з вболівальників не вірив, що після 4-х турів, маючи в активі 3 матчі та 9 очок тернопільські футболісти будуть одноосібними лідерами турнірної таблиці.

«Атлет» (Київ) – Самбір-Нива-2 (Тернопіль) – 0:1 (0:1).

Гол: М. Крамарчук (3).

У п’ятому турі 30 серпня «Самбір-Нива-2» прийматиме житомирське «Полісся-2».