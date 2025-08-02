Тернопільська прокуратура вимагає збереження історичної пам’ятки Єврейського кладовища у Кременці

Кременецька окружна прокуратура звернулася до суду в інтересах Департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації щодо укладення охоронного договору на об’єкт культурної спадщини – пам’ятку історії місцевого значення.

Ухвалою Тернопільського окружного адміністративного суду відкрито провадження у справі за позовом прокуратури до Кременецької міської ради про визнання бездіяльності та зобов’язання укласти охоронний договір щодо об’єкта культурної спадщини – пам’ятки історії місцевого значення: Єврейське кладовище XVI–XX ст.

Укладення охоронного договору є необхідним для забезпечення належного збереження об’єкта, запобігання його руйнуванню та втрати як джерела історичної і культурної цінності.

Пам’ятка Єврейське кладовище XVI–XX ст. в м. Кременець, взяте на облік як щойно виявлений об’єкт культурної спадщини наказом управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації від 28.12.2019 № 166-од, занесено до Державного реєстру нерухомих об’єктів культурної спадщини України згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 14.01.2021 № 2462, охоронний № 3000-Тр.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної прокуратури