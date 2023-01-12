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На Тернопільщині намагалися привласнити дитячий оздоровчий табір

12.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Право, Новини, Борщівська міська громада, Суспільство, Події

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На Тернопільщині прокуратура захистила у суді право власності держави на частку у майні пансіонату «Лісова пісня» вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Протягом багатьох років у таборі оздоровлювались діти пільгових категорій Тернопільської області.

Західний апеляційний господарський суд задоволив апеляційну скаргу прокурора на рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в позові у сфері захисту прав дітей. Повідомили у прес-службі відомства.

Відповідно до постанови апеляційного суду за державою визнано право власності на понад 43 % статутного капіталупансіонату «Лісова пісня» у м. Борщів Тернопільської області, збудованого за радянських часів.

Прокуратура впродовж п’яти років відстоювала у суді інтереси держави щодо частки дитячого оздоровчого комплексу, що складається з нерухомого майна площею понад 4, 5 тис. кв м та земельної ділянки площею 8 га, вартістю понад 2,5 млн грн.

Відтепер держава зможе ефективніше управляти закладом, щороку оздоровлюючи дітей у рекреаційній зоні за бюджетні кошти.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: оздоровлення дітей, Борщівська громада, "Лісова пісня", новини Тернопільщини, суспільство, події, Тернопільська обласна прокуратура

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