На Тернопільщині намагалися привласнити дитячий оздоровчий табір

На Тернопільщині прокуратура захистила у суді право власності держави на частку у майні пансіонату «Лісова пісня» вартістю понад 2,5 мільйони гривень. Протягом багатьох років у таборі оздоровлювались діти пільгових категорій Тернопільської області.

Західний апеляційний господарський суд задоволив апеляційну скаргу прокурора на рішення суду першої інстанції, яким відмовлено в позові у сфері захисту прав дітей. Повідомили у прес-службі відомства.

Відповідно до постанови апеляційного суду за державою визнано право власності на понад 43 % статутного капіталупансіонату «Лісова пісня» у м. Борщів Тернопільської області, збудованого за радянських часів.

Прокуратура впродовж п’яти років відстоювала у суді інтереси держави щодо частки дитячого оздоровчого комплексу, що складається з нерухомого майна площею понад 4, 5 тис. кв м та земельної ділянки площею 8 га, вартістю понад 2,5 млн грн.

Відтепер держава зможе ефективніше управляти закладом, щороку оздоровлюючи дітей у рекреаційній зоні за бюджетні кошти.