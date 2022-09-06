Крадійку зафіксували камери спостереження. Правоохоронці Тернополя встановлюють особу жінки, яка вчинила крадіжку.

Подія трапилася 5 вересня близько 11:45 в приміщенні квіткового магазинчику, що на вулиці Митрополита Шептицького, повідомляє поліція області.

Незнайомка скористалася моментом та викрала з каси майже 2000 гривень.

Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, телефонуйте за номерами 27-11-70, 097-110-99-32 або на лінію «102».

Зазначимо, що відповідно до ч. 4 ст. 185 ККУ, крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.