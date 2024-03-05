Тернопільська область отримала 8 шкільних автобусів

8 шкільних автобусів отримала Тернопільщина від закордонних партнерів за підтримки Міністерства закордонних справ Чеської Республіки.

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

“В межах ініціативи 8 навчальних закладів області отримали шкільні автобуси. Дякую пану Генеральному консулу, за вагомий внесок у розвиток українсько-чеського співробітництва, зміцнення та розширення міжнародних зв’язків, постійну підтримку, надану гуманітарну і фінансову допомогу”, – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Ці автобуси використовуватимуть задля комфортного та безпечного доїзду школярів до навчальних закладів. Загалом шкільний автопарк Тернопільщини складається зі 198 одиниць транспорту. В ОВА зазначають, що з початку повномасштабного вторгнення на потреби ЗСУ та евакуацію людей було передано 40 автобусів.