Про це повідомив голова облради Михайло Головко.

– Разом із уповноваженими представниками депутатських фракцій у Тернопільській обласній раді сьомого скликання ми звертаємося з закликом: НЕГАЙНО ЗАКРИТИ ПОВІТРЯНИЙ ПРОСТІР НАД УКРАЇНОЮ. Це — єдиний варіант гарантувати безпеку мирним мешканцям наших міст та сіл, зберегти критичну інфраструктуру, убезпечити країну та світ від можливих екологічних і техногенних катастроф!– написав Михайло Головко.

Депутати Тернопільщини підкреслили, що не сприймають жодних відмовок, які лунають в останні дні щодо закриття неба, адже вони більше схожі на позицію боягузів.