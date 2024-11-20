Тернопільська обласна рада та ТОВА передали дрони на передову

Тернопільська обласна рада спільно з Тернопільською ОВА передали FPV-дрони та розвідувальні MAVIC 3 для 150-ої окремої механізованої бригади. На зустріч завітав представник бригади — наш земляк, доброволець Олег Захарків, який захищає Україну з 2022 року.

Безпілотні літальні апарати придбані за кошти обласного бюджету, які надійшли від продажу майна комунальної власності. Дрони «МАВІК 3» оснащені високоякісними тепловізорами, завдяки яким військові проводитимуть розвідку і в нічний час. Дрони допомагають виконувати бойові завдання, знищувати ворожу техніку, бліндажі та особовий склад противника.

«Маємо за честь підтримувати наших воїнів-земляків. Нинішня війна — війна технологій, тож ці безпілотні літальні апарати допоможуть Олегові і його побратимам успішно виконувати бойові завдання. Дякую депутатському корпусу за важливе рішення щодо продажу майна комунальних підприємств, яке було неліквідним упродовж багатьох років. Торік реалізовано три об’єкти майже на 15 млн. гривень. Ці кошти надійшли до обласного бюджету і за згодою з Тернопільською ОВА спрямовані на потреби ЗСУ. Дякуємо захисникам! Повертайтеся здорові й з перемогою», — звернувся перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Військовослужбовець Олег Захарків від імені бригади подякував за важливу допомогу та передав відзнаки від командування та прапори бригади керівництву обласної ради та ОВА.

«Дякую всьому депутатському корпусу Тернопільській обласній ради за закупівлю цього обладнання. Дякую всім свідомим українцям, які підтримують воїнів. Дрони нині вкрай необхідні на лінії фронту — допомагають на полі бою, а також зберігають життя і здоров’я наших захисників. А найголовніше — завдяки безпілотникам знищуємо зловіщого ворога, який прийшов на нашу землю. Разом переможемо!» — подякував військовослужбовець Олег Захарків.

Тернопільська обласна рада й надалі матеріально допомагатиме нашим захисникам, втілюючи програму підтримки Збройних Сил України. Відповідно до рішення депутатського корпусу Тернопільської обласної ради, всі кошти, які в подальшому надійдуть від продажу майна комунальної власності, будуть спрямовані на підтримку українських Захисників та Захисниць.