Тернопільська обласна рада продовжує розширювати горизонти міжнародної співпраці

Попри виклики повномасштабної війни, Україна продовжує будувати партнерства, що зміцнюють нашу стійкість і допомагають дивитися в майбутнє з упевненістю. Міжнародна співпраця сьогодні – це не лише обмін досвідом чи технологіями, а й доказ того, що світ підтримує наш шлях до відновлення та розвитку.

Нещодавно представники Тернопільської обласної ради взяли участь у V Міжнародній виставці та конференції ReBuild Ukraine Construction & Energy, що відбулася у Варшаві. Цей масштабний захід об’єднав міжнародних партнерів, інвесторів та експертів, дипломатів та представників українських регіонів задля головної мети – відбудови та розвитку нашої держави.

Цьогоріч ReBuild Ukraine зібрала понад 6 тисяч учасників, серед яких – урядові інституції, органи місцевого самоврядування, інвестори, міжнародні фінансові організації та представники будівельної, енергетичної, логістичної й виробничої сфер. Загалом – 762 компанії з 33 країн та 23 національні павільйони.

Потужно і переконливо виглядав цьогоріч український павільйон з оновленою інтерактивною картою інвестицій – сучасним і справді корисним інструментом, що демонструє реальні можливості для співпраці: від індустріальних парків до державно-приватних партнерств.

Під час виставки представники Тернопільської обласної ради провели ряд зустрічей з партнерами нашого краю та обговорили шляхи поглиблення співпраці. Багато уваги приділили також пошуку нових можливостей для інвестицій, залученню міжнародної підтримки та формуванню спільних проєктів, спрямованих на розвиток Тернопільщини.

Зокрема, відбулася змістовна зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Бельгія в Україні Люком Якобсом та представниками МЗС Бельгії. Відзначимо, що сьогодні в Україні працює понад 120 підприємств із бельгійськими інвестиціями. Один з перших масштабних проєктів був реалізований саме на Тернопільщині – вже понад 35 років успішно працює і впроваджує інноваційні технології освітлення ТОВ «Шредер». Акцентували також на вагомій гуманітарній підтримці Бельгії та діяльності «Mission Ihor Vitenko», яка послідовно допомагає українським громадам і захисникам у найскладніші часи.

У змістовній дискусії з пані Мирослава Керик, президенткою Фундації «Український дім» у Варшаві, та пані Анною Остачук, експертом банку BGK обговорили можливі фінансові інструменти для підтримки українських громад.

Про можливі шляхи налагодження співпраці говорили під час зустрічі з представниками іспанського регіону Мурсія, зокрема з Фернандо Баллестою, керівником відділу інвестицій та промислових земель. Варто зазначити, що у цьому регіоні проживають багато наших земляків, діють українські громади й культурні осередки.

Делегація Тернопільщини презентувала також потенціал нашої області на стендах інших країн: Швеції, Великої Британії, Канади та США. Поділилися можливостями інвестицій, співпраці та розвитку спільних проєктів.

Тернопільська обласна рада продовжує розширювати горизонти міжнародної співпраці, відкриваючи громадам області нові можливості для розвитку, обміну досвідом та залучення інвестицій. А підтримка партнерів з усього світу дає нам сили відбудовувати зруйноване, шукати нові рішення й упевнено планувати розвиток регіону навіть у найскладніші часи. Кожен такий міст співпраці – це крок до відновленої, сучасної та сильної України, яка вистоїть і переможе!