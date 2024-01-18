Тернопільська обласна рада продовжує передавати дрони для потреб ЗСУ

Працівники облради вирішили реалізувати корисну ініціативу та за власні кошти придбати дрони для військовослужбовців Збройних сил України.

Літальні апарати було вирішено передати воїнам, які є депутатами обласної ради, працівниками апарату чи комунальних установ ради. 2 FPV-дрони вже служать захисникам для виконання бойових завдань. Ще 2 дрони передали депутату Тернопільської обласної ради, військовослужбовцю мотопіхотного батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Степану Барні та 25 FPV-дронів на потреби 1-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов».

«Тернопільській обласній раді минулого року вдалося зекономити 800 тис. грн, які ми передали на програму підтримки Збройних сил України: на 300 тис. грн закуплено квадрокоптери DJI MAVIC 3 для підрозділу «БУАР» 110-ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка, де воює багато наших земляків, а 25 дронів ми передали для 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов», – зауважив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук. – Цього року працівники виконавчого апарату Тернопільської обласної ради вирішили за власні кошти придбати 4 FPV-дрони. Необхідна техніка вже у наших захисників! Ми в тилу маємо робити все можливе для підтримки наших побратимів-воїнів». Своєю чергою Степан Барна запевнив, що така допомога – дуже важлива для військовослужбовців, адже сьогодні триває війна дронів: «Дякую Тернопільській обласній раді, зокрема виконавчому апарату, за таку важливу і необхідну сьогодні ініціативу. Обіцяю, що ці дрони будуть максимально результативними на полі бою. Разом переможемо!»

Бійці бригади спеціального призначення НГУ «Азов» зазначили, що потреба у таких безпілотниках є щодня. Лише за один бойовий день військові можуть використати близько пів сотні дронів FPV.

“Ми ними працюємо на дистанцію 12-15 кілометрів, що дає змогу надзвичайно ефективно уражати техніку і особовий склад противника, вести контрбатарейну боротьбу. Також за допомогою FPV-дронів рятуємо багато життів наших хлопців», – сказав командир взводу БПЛА 1-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Степан з позивним «Будь». «Застосування FPV-дронів дуже полегшує роботу піхоти і взагалі логістики. Ми не втрачаємо свою техніку і тому можемо краще виконувати бойові завдання», – розповів начальник логістики 1-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення НГУ «Азов» Артем з позивним «Примус».

FPV-дрони днями доставили бійцям на передову. FPV-дрон – це безпілотник з функцією first person vision, тобто «бачення від першої особи». FPV-дрон – універсальний, оскільки його можна відносно легко переобладнати для виконання різних завдань: скидати боєприпаси на ворожі цілі чи застосовувати як дрон-камікадзе.

Володимир Болєщук побажав, щоб дрони, передані обласною радою, допомогли якомога швидше вигнати ворога з рідної української землі.