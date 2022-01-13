Всеукраїнський огляд-конкурс обласних бібліотек для дітей, організований Міністерством культури, Національною бібліотекою України для дітей та Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей, є одним із потужних стимулів розвитку дитячих книгозбірень. Він спонукає до здорового суперництва між ними та водночас надихає на втілення в життя креативних ідей, неймовірних сучасних проєктів, які працюють на підвищення престижу обласних бібліотек для дітей серед колег і партнерів, у територіальних громадах регіонів та за їхніми межами.

У номінації «Краєзнавча діяльність бібліотек» за оригінальність бібліографічного жанру, підготовку та популяризацію краєзнавчих бібліографічних посібників, формування у дітей та підлітків активної позиції щодо збереження об’єктів матеріальної культури регіону першість виборола Тернопільська обласна бібліотека для дітей з проєктом «Тернополю – 480: абетка Файного міста». Про це свідчить Диплом і Кубок переможця!

Ідея створити унікальний та оригінальний довідник виникла напередодні свята нашого рідного Тернополя – одного з особливих і найцікавіших міст на заході України. Файне ввібрало неповторний колорит Галичини з австрійською архітектурою, красу Поділля та спокій Волині.

До цієї дати установи, влада, митці, благодійники готували цікаві дарунки місту: нові живописні полотна, вірші, пісні, упорядковані сквери та осучаснені локації в парках (а їх у нас аж 10!), творчі імпрези тощо. Ми долучилися створенням Абетки.

Про наше місто написано багато книг. Є путівники, фотоальбоми, які періодично оновлюються, бо місто росте, змінюється і щораз гарнішає. Але щоб в одному виданні та ще за алфавітом було зібрано відомості про цікавинки Тернополя, такого не було. А оскільки форма абетки цікава і популярна, ми вирішили подарувати Файному місту саме абетку.

В алфавітному порядку цей довідник знайомить зі знаковими «родзинками» Тернополя: катедра, Алея зірок, Єлисейські поля, Старий замок, Острів закоханих, Циганка тощо. Окремі букви містять цікаві відомості про яскраві постаті – засновника міста Яна Амора Тарновського, першого бургомістра-українця Володимира Лучаківського (1896–1903), заслуженого діяча мистецтв України, археолога, поета, історика Ігоря Ґерету, заслуженого художника України Євгена Удіна, члена НСПУ, поета, літературознавця, редактора Бориса Щавурського, айдарівця Андрія Юркевича («Грізлі»), що загинув у 2014 році в російсько-українській війні, та про поета-патріота, журналіста Василя Ярмуша, який навіки залишився 36-річним.

Сюжети про Абетку Файного міста розлетілися соціальними мережами, дякуючи нашим регіональним телеканалам, електронним регіональним ЗМІ, матеріали про неї відображені на офіційному сайті облради. Наші численні відвідувачі часто звертаються до цього оригінального видання.

А перемога у Всеукраїнському огляді-конкурсі ще раз підтвердила: наша ідея і її втілення – справді креативна, актуальна, гідна наслідування. І, звичайно, спонукає творити нові проєкти. За наполегливість і підтримку щиро дякуємо нашому методисту Тетяні Хованець.

Сподіваємося, що Абетка Файного міста зацікавить і жителів нашого Тернополя, і численних гостей, і дорослих, і молодь. Вона буде доречним дарунком для туристів. Тому в наших планах доповнити її статтями англійською мовою та видати в більш якісному варіанті. Сподіваємося на співпрацю з міською владою.

Подібні видання прищеплюють любов до рідного краю, висвітлюючи його історію, сприяють утвердженню і збереженню культурних і духовних цінностей, формують повагу до минулого і стимулюють шанувати своє рідне місто.

Марія КОЛОПЕНЮК, провідний бібліограф обласної бібліотеки для дітей