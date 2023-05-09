Тернопільська «Нива» зіграла внічию із черкаським «ЛНЗ»

6 травня футбольний клуб «Нива» Тернопіль у п’ятому турі чемпіонського раунду Vbet UA Першої у виїзному матчі зіграв внічию із черкаським «ЛНЗ».

Обидві команди прагнули перемогти у цьому поєдинку, який проходив на зустрічних курсах. Уже на початку зустрічі господарі реалізували перший момент – Савін на 6-й хвилині змістився зліва в центр і обвідним ударом пробив у кут воріт Жупанського, який замінив досвідченого Механіва. Футболісти «ЛНЗ» надто швидко розпочали святкувати взяття воріт тернополян, бо VAR зафіксував офсайд.

Гра поступово вирівнялася, і вже можна було побачити, що «Нива» також зовсім не проти поквитатися з «ЛНЗ» за домашню поразку в першому колі.

Перший тайм, здавалося, добігав до нічийного завершення, як черкаські футболісти здобули право пробити пенальті за гру рукою. У цьому епізоді також знадобилася допомога VAR. Бойко пробив пенальті чітко в кут, Жупанський, який хоча й вгадав напрямок м’яча, на жаль, виручити не зміг – 1:0.

На початку другого тайму активніше виглядали футболісти «Ниви», господарі намагалися грати обережно, щоби не втратити мінімальну перевагу. На 76-й хвилині тернополяни таки зрівняли рахунок. Ігор Гатала перехопив м’яча, пройшов вперед і з-за меж штрафного лівою влучив у кут воріт суперника – 1:1.

Після пропущеного м’яча господарі намагалися все ж здобути переможний результат, навіть влучили у поперечку воріт тернополян.

Футболісти «Ниви» також могли вирвати перемогу, шанси, зокрема, були у Волохатого та Гатали, але більше забитих м’ячів глядачі так і не побачили. У підсумку – бойова нічия.

У післяматчевому коментарі виконуючий обов’язки головного тренера «Ниви» Сергій Атласюк так підбив підсумки поєдинку: «Обидві команди показали добротний футбол, з багатьма моментами. Приємно, що, поступаючись після першого тайму, ми не опустили руки, а боролися до останнього. Думаю, нічия є справедливим підсумком поєдинку, хоча на кожну гру ми налаштовуємося, щоби здобути перемогу».

«ЛНЗ» (Черкаси) – «Нива» (Тернопіль) – 1:1 (1:0).

Голи: Бойко, 38 (пен.) ‒ Гатала, 76.

«Нива»: Жупанський, Слива, Демчук, Зінь, Хруставка, Дорошенко (Давидов 67), Волохатий, Гатала, Бей (Тяпкін 61), Проців, Різник (Галадей 61).

Наступний поєдинок у чемпіонаті жовто-зелені проведуть вдома 14 травня проти київської «Оболоні».