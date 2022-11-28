Тернопільська «Нива» здобула розгромну перемогу в Чернівцях

Вчора, 27 листопада, тернопільська «Нива» зустрічалася на виїзді з командою «Буковина». Рахунок 0:3 на користь «Ниви».

Здобуваємо розгромну перемогу в Чернівцях ! — повідомила пресслужба «Ниви».

Після перших 45 хв. матчу рахунок був 1:0 на користь тернополян. Влучним пострілом відзначився Богдан Козак. На 40 хв‘ Андрій Різник не реалізував 11-ти метровий удар.

У другому таймі події розгорталися драматично.

Богдан Козак оформлює дубль на 86 хв‘ – 2:0.

Третій гол забив Максим Проців.

У коментарях Volodymyr Okarynskyi дякує: З перемогою рідну Ниву!!! А Богдана Козака — з дублем. Перший гол — гол туру! Дякую

Vasyl Katola радіє: Зарядили нас позитивними емоціями на закінчення. Майте на увазі, що навесні вболівальники чекають від команди боротьби за місця в УПЛ. До кінця! Дякую за гарний настрій!)

Наталія Тиха коментує: Вітаю! Молодці!

Віталій Гільов вітає: З перемогою! Молодці, Команда! На початку сезону було тривожно за гру і результат, але вчасно зрозуміли, де що було не так. Ну а далі, враховуючи значні втрати в міжсезоння, команда однозначно заслуговує на позитивну оцінку. Ще поборемось навесні!

Іван Пшибило: Хлопці-соколи,молодці,є ким пишатися,гра бомбезна

Андрій Мазур коментує: Молодці гарно грали!

Taras Parylo пише: Наші прапори жовто-зелені крикнемо Нива на повні легені

Микола Шкарупа радіє: Наші вітання.Я ж писав що буде перемога.Не опускайте голови.Ви дивлячись на ігри не .гірше Карпат Полісся .Одним словом Молодці.