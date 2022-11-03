Вболівальники тернопільської «Ниви» сподівалися на перемогу над сусідами як географічними, так і по турнірній таблиці, але ніхто не вірив, що вона буде із таким розгромним рахунком.

Тим більше атака тернопільських футболістів у цьому сезоні на завершальній стадії бажає кращого. А тут, як кажуть, прорвало, але повернемося до поєдинку.

29 жовтня у 10-у тому турі першої ліги групи А «Нива» приймала івано-франківське «Прикарпаття», якому поступилася у першому колі 4 вересня – 1:0. Та й взагалі «Прикарпаття» завжди було незручним суперником для тернополян.

Поєдинок розпочався на зустрічних курсах за невеликої переваги «Ниви», проте перший момент створили таки гості. М’яч після удару здалеку Писка пролетів вище воріт тернополян. Через декілька хвилин захисник «Ниви» Зінь пробивав головою з меж карного майданчика, але удар у нього вийшов неточним.

На 26-й хвилині «Нива» таки відкрила рахунок у поєдинку

Сухоручко заробив кутовий, Дорошенко подав на дальню стійку, а Максим Демчук забив у порожні ворота. Через дві хвилини «Нива» знову забила. Волохатий заробив кутовий на тому ж лівому фланзі, Дорошенко розіграв його з Козаком, той навісив, а Андрій Зінь забив головою в падінні – 2:0.

«Прикарпаття» після пропущених голів не могло оговтатися, а «Нива» могла ще забивати і збільшувати перевагу. Зокрема, після удару Дорошенка, а перед самою перервою Сухоручко не зумів скористатися хорошою передачею Сливи.

Другий тайм знову активніше почали футболісти «Ниви», небезпечно пробивав Різник. Івано-франківці намагалися налагодити гру і хоча б скоротити відставання, але це їм не вдавалося. На 60-й хвилині гості залишилося у меншості. Другу жовту за фол проти Волохатого отримав Демків.

У більшості «Нива» продовжувала атакувати. На 81-й хвилині тернополяни збільшили рахунок. Після швидкої атаки Різник відпасував на Бея, який пробив у кут – 3:0. Через декілька хвилин Данило Сухоручко в боротьбі з Французом заробив пенальті, яке й сам реалізував, розвівши м’яч і воротаря – 4:0. Загалом у другому таймі футболісти «Ниви» могли забивати ще не один раз.

Впродовж чотирьох матчів на своєму полі «Нива» не поступилась жодного разу

За підрахунками футбольних статистів поєдинок із «Прикарпаттям» став 100-м домашнім поєдинком «Ниви» у першій лізі, до речі, у якому Бей та Сухоручко відзначились дебютними голами.

Як зазначив в. о. тренера «Ниви» Сергій Задорожний:

«Ми здобули перемогу, я задоволений. Усі футболісти зіграли добре, виконали настанови і домашні заготовки. І тому маємо хороший результат».

«Нива» (Тернопіль) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 4:0 (2:0).

Голи: Демчук, 26, Зінь, 28, Бей, 81, Сухоручко, 84 (з пенальті).

5 листопада в 11 турі тернопільська «Нива» гратиме в гостях із лідером групи – житомирським «Поліссям», з яким у 4 турі 17 вересня зіграла вдома у безгольову нічию.