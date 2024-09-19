Тернопільська «Нива» зазнала двох поразок  

11 вересня «Нива» в рамках шостого туру чемпіонату України серед команд першої ліги в групі «А» у виїзній грі поступилася івано-франківському «Прикарпаттю» – 0:3.

Вже на першій хвилині господарям поля вдалося відкрити рахунок. Бучакчийський наважився на удар з далекої відстані й після помилки воротаря тернополян м’яч опинився у сітці воріт – 1:0. На 15-й хвилині «Прикарпаття» подвоїло рахунок. Андрій Хома після передачі Радульського пробив у дальній кут – 2:0. Футболісти «Ниви» були шоковані початком зустрічі й поки приходили до тями, ще до перерви господарі поля довели рахунок до розгромного. Знову ж таки Радульський подав, а Барчук головою пробив у дальній кут – 3:0.

У другій половині «Нива» намагалася щось створювати біля воріт івано-франківців, але якось все було беззубо, зрештою, й безрезультатно, хіба що згадати удар на 68-й хвилині в поперечину від Дорошенка. Загалом «Прикарпаття» контролювало хід поєдинку, а заміни проведені тренерським штабом терн полян на малюнок гри вагомо не вплинули. У підсумку ефектна перемога господарів.

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Нива» (Тернопіль) – 3:0 (3:0).

Голи: Бучакчийський (1), Хома (14), Барчук (29).

«Нива»: Жупанський, Мудрий, Зінь, Слотюк, Бей (Сидун 34), Капустян, Давидов (Козак 34, Кухарук (Гатала 77), Дорошенко, Галадей (Напуда 46), Посєвкін (Михайленко 62). Заміна: Ольховий, Коломієць, Бац, Кицун, Вадовський, Демчук. Головний тренер: Євген Калиниченко.

Після цього поєдинку головний тренер тернопільської «Ниви» Євген Калиниченко, який очолив «Ниву» в червні 2024 року залишив свою посаду. Керівництво клубу припинило з ним співпрацю.

Прикра поразка від «Агробізнесу»

15 вересня у сьомому турі «Нива» приймала лідера турнірної таблиці волочиський «Агробізнес», який до цього поєдинку ще не втратив жодного очка. Готував тернопільську команду до гри з «Агробізнесом» Руслан Уманець.

Після перемоги над «Минаєм» і поразки від «Прикарпаття» «Нива», мабуть найнестабільніша команда першої ліги групи «А», тож хоч більшість футбольних експертів вважали фаворитами волочиських футболістів, але й тернопільські могли зробити приємний сюрприз власним вболівальникам. І, як у підсумку показав поєдинок, «Нива» була близька до перемоги, але…

На початку першого тайму тернопільські футболісти заволоділи територіальною ініціативою і намагалися створювати небезпечні моменти біля гостей. Загалом упродовж тайму «Нива» домінувала на полі, але не могла вразити ворота «Агробізнесу». Пробивали Дмитро Галадей, Максим Мудрий, Богдан Козак, але відзначитися забитим м’ячем у першому таймі їм так і не вдалося.

Натомість волочиські футболісти захищалися і практично не створили жодного моменту біля воріт тернополян, хіба що можна пригадати епізоди після подачі двох кутових помилково призначених суддею.

На початку другого тайму старання господарів таки принесли результат. Після подачі кутового Андрієм Кухаруком, ударом головою на 56-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку Галадей – 1:0. Після забитого м’яча, здавалося, що «Нива» продовжувала контролювати хід поєдинку і створювати моменти, зокрема досить непогано пробивав Козак. Тож гол від «Агробізнесу» як для глядачів, так і, мабуть, для тернопільських футболістів виявися досить несподіваним. Після передачі Войтіховського відзначився Кузьмин – 1:1.

«Нива» не знітилася і продовжувала атакувати, досить небезпечно пробивав новобранець тернополян Вадим Сидун, а на 69-й рахунок подвоїв Козак, який сильним ударом пробив у ближній кут воріт гостей – 2:1.

Проте, кінцівка матчу була за «Агробізнесом». Спочатку на 83-й хвилині нападник гостей Войтіховський ударом у дев’ятку зрівняв рахунок – 2:2, а після вилучення у «Ниви» Давидова, який отримав другу жовту, перемогу гостям на 89-й хвилині приніс Толочко – 2:3.

«Нива» у компенсований час намагалася хоча б зрівняти рахунок, непоганий момент мав Мудрий, але вже ні часу, ні сил не вистачило.

Після цього поєдинку, «Нива» маючи в активі 4 очки, займає 6 сходинку турнірної таблиці у групі А.

Але завершимо на приємній ноті, спортивний директор «Ниви» Сергій Задорожний вручив перед матчем із «Агробізнесом» памʼятну футболку Андрію Бею, який провів 50 матчів у першій лізі України в складі тернопільської команди.

Тим часом, новим головним тренером «Ниви» може стати Юрій Вірт, який раніше тренував «Верес», «Рух» та «Звягель».

«Нива» (Тернопіль) – «Агробізнес» (Волочиськ) –2:3 (0:0).

Голи: Галадей (56), Козак (69). – Кузьмин (61), Войтіховський (83), Толочко (89).

Вилучення: Давидов (87).

«Нива»: (стартовий склад): Ольховий, Мудрий, Зінь, Слотюк, Бей, Давидов, Кухарук, Козак, Дорошенко, Сидун, Галадей. Запасні: Жупанський, Михайленко, Гатала, Кицун, Напуда, Бац, Довбецький, Вадовський, Махінка, Мендрук, Коломієць, Демчук. В. о. тренера: Руслан Уманець.

21 вересня у 8-му турі «Нива» гратиме на виїзді із хмельницьким «Поділля».