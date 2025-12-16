Тернопільська “Нива” залишилась без тренера

За час роботи в “Ниві” особливих здобутків і проривів у Юрія Вірта не було. 13 перемог у 37 офіційних матчів та місце твердого середняка у Першій лізі.

Колишній тренер “Вереса” та “Руху” тренував “Ниву” з вересня 2024 року по грудень 2025 року.

Як йдеться у повідомленні на сайті клубу, контракт розірвано за обопільною згодою. Разом з ним Тернопіль залишає і його асистент Олександр Зотов.

Керівництво клубу подякувало тренерові за співпрацю.

За інформацією ЗМІ, Вірт може продовжити роботу у «Фенікс-Маріуполі». Щодо кандидата на посаду тренера “Ниви” поки невідомо.