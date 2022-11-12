Тернопільська «Нива» втратила перемогу у домашній грі (фото)

Сьогодні, 12 листопада «Нива» зійшлася у поєдинку з «Маріуполем».

Гра відбувалася на Тернопільському центральному стадіоні, традиційно без глядачів, але була пряма трансляція, пише 20 хвилин.

Склад команд

«Нива»: Механів, Слива, Хруставка (Малащук 89), Зінь, Демчук, Волохатий, Бей, Гатала (Проців 70), Соколов, Дорошенко, Різник

«Маріуполь»: Якубенко, Мочевінський (Літовченко 46), Павліш, Пентелейчук, Літюк (Махиня 78), Булгаков, Шушко, Чернецький (Мельниченко 78), Доброхотов, Гора (Михайленко 70), Мамросенко

Перший тайм матчу завершився з рахунком 1:0 на кориться тернополян. Голом на 27 хвилині зустрічі відзначився Андрій Зінь, повідомляє пресслужба футбольного клубу «Нива».

А от у другому таймі «Нива» втратила перемогу. У маріупольців відзначився Доброхотов (89 хв) пенальті.

Рахунок зустрічі 1:1.

У коментарях вболівальники розчаровані результатом тернопільської команди.

Dubelt Ruslan вважає: Всі на розслабоні рахували залікові+3,а тут приїхав Марік, пацани, яким нічого втрачати і видав урок,який запам’ятаємо можливо надовго-так транжиририти моменти,коли можна сміло було в 1 таймі хоронити ,забий свої вірні нагоди Волохатий і Різя..

2 тайм десь недобігли ,десь недоборолися,а в кінці це просто про..б Демчука-як чудак метр з капелюхом тікаючи в штрафну заробляє пенальті-Карл,як??? Прикриваючи корпусом вибий той м’яч в аут,чи на кутовий.

Думаю усі вболівальники в гнітючому настрої покидали стадіон. Самовпевненість-причина гри.

Alex Kushnir пише: Ну от, тепер і Нива франикам реверанс у відповідь зробила. Схоже перша четвірка тю-тю. Навесні, як доживемо, Нива буде боротися за виживання.