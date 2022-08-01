Як ми уже писали, тернопільська «Нива» братиме участь у чемпіонаті України з футболу серед команд першої ліги сезону 2022/23. 25 липня команда розпочала повноцінний тренувальний процес.

У клубі повідомили, що під час вимушеної перерви, пов’язаної з вторгненням в Україну рашистських загарбників, відбулися певні кадрові зміни.

Завершився контракт із клубом у лівого захисника Владислава Дворовенка, за згодою сторін було припинено дію контракту із капітаном «Ниви» Тарасом Морозом, який виступав у команді з 2017-го року, також на тренувальних зборах у команді УПЛ рівненському «Вересі» нині перебуває центральний захисник Семен Вовченко.

Новим адміністратором ФК «Нива» став відомий у минулому футболіст та тренер Олександр Стахів.

Першим спаринг-партнером футбольного клубу на навчально-тренувальних зборах став чемпіон Тернопільської області «Агрон» із Великогаївської ОТГ.

Поєдинок, який відбувся 31 липня на стадіоні у Великих Гаях, завершився мінімальною перемогою «Ниви» – 1:0, на 54-й хвилині відзначився Богдан Козак.

Як розповів головний тренер тернопільської «Ниви» Андрій Купцов, у рамках підготовки до нового сезону команда проведе ще 5 чи 6 контрольних поєдинків. Наступний заплановано провести 3 серпня у Львові із ФК «Карпати», які у новому сезоні будуть суперниками жовто-зелених у чемпіонаті першої ліги.