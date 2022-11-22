Тернопільська «Нива» не зуміла переграти «Епіцентр»

19 листопада в 13-му турі першої ліги групи А тернопільська «Нива» приймала ФК «Епіцентр» (Дунаївці), з яким 2 жовтня у 6 турі зіграла внічию – 1:1.

Поєдинок між командами могли перенести на наступний день, бо лише вранці закінчився снігопад і працівники стадіону не встигали розчистити футбольне поле. Тому на сторінці клубу у соцмережі Фейсбук з’явився заклик до вболівальників прийти і допомогти розчистити стадіон. Ось так народною толокою, у якій брали участь працівники клубу і стадіону, вболівальники-волонтери, вдалося подолати наслідки негоди. Щоправда поєдинок розпочався із затримкою на годину.

«Нива» з перших хвилин поєдинку захопила ініціативу та намагалася загрожувати воротам «Епіцентру», правда, як завжди, атакам господарів не вистачало гостроти. А «Ниві», котра бореться (конкурує з «Прикарпаттям») за четверте місце, яке дає право участі в чемпіонській гонці навесні 2023 р., ой як, потрібно забивати й набирати очки.

Перший небезпечний момент у матчі створили на 11-й хвилині футболісти «Ниви», Д. Сухоручко з лівого флангу віддав пас на Різника, але самовіддано зіграв воротар «Епіцентру». Не забарилася й відповідь гостей, на 13-й хвилині С. Кристін, замикаючи дальню стійку після флангового прострілу від Глущука, зумів в падіння пробити, але надійно зіграв кіпер тернополян Механів.

«Нива» відповіла вже через кілька хвилин, якщо удар Бея гості заблокували, а Волохатого видався неточним, то на 22-й хвилині Демчук втратив 100% шанс відкрити рахунок. Після передачі зі штрафного від Гатали він впритул пробивав головою і влучив у поперечину воріт.

У першому таймі варто згадати ще удари по воротах в гостей Гірного, а у тернополян – Сухоручка, але з ними впоралися голкіпери команд.

Після перерви «Нива» продовжувала атакувати, намагаючись забити переможний м’яч. Ударів завдавали Гатала, Соколов, Бей, Козак, але безрезультатно.

Футболісти «Епіцентру» здебільшого контратакували, але також без успіху.

Все менше часу залишалося до кінця поєдинку, господарі, володіючи ініціативою на полі, не могли нічого створити попереду. У підсумку – багато боротьби і бойова нічия – 0:0.

У післяматчевому коментарі в. о. головного тренера «Ниви» Сергій Задорожний зазначив: «Звичайно, ми хотіли перемогти і порадувати вболівальників, але є нічия. Зіграли беззубо в атаці, на флангах мало було боротьби, не виявили бійцівського характеру, тому маємо такий результат».

20 листопада «Прикарпаття» вдома програло «Карпатам, тож не змогло потіснити тернополян із зони чемпіонського раунду. «Нива» залишилась на четвертому місці.

«Нива» (Тернопіль) – «Епіцентр» (Дунаївці) – 0:0.

«Нива» (стартовий склад): Максим Механів, Олег Соколов, Андрій Зінь, Олег Хруставка, Даниїл Сухоручко, Руслан Дедух, Андрій Бей, Андрій Різник, Ігор Гатала, Роман Волохатий, Максим Демчук.

Запасні: Жупанський, Вольський, Козак, Малащук, Проців, Слива, Тарасов.

У заключному 14 турі «Нива» зіграє у Чернівцях з місцевою «Буковиною, яку 9 жовтня у 7 турі перемогла – 1:0.