Тернопільська митниця задокументувала 28 порушень митних правил завдяки міжнародній взаємодії

Упродовж 11 місяців 2025 року Тернопільська митниця задокументувала 28 порушень митних правил на суму понад 25 мільйонів гривень. Такі результати стали можливими завдяки міжнародній взаємодії з митними органами іноземних держав.

Про це повідомили у Тернопільській митниці.

Як зазначають у митниці, у протидії порушенням митного законодавства важливу роль відіграє міжнародне співробітництво. Тернопільська митниця взаємодіє з уповноваженими органами інших держав через Департамент міжнародної взаємодії Державної митної служби України.

За 11 місяців 2025 року митницею було скеровано 17 міжнародних запитів до митних служб Болгарії, Норвегії, Нідерландів, Німеччини, Чехії, Польщі, Угорщини, Китаю, Естонії та Литви.

У результаті опрацювання інформації, наданої іноземними митними органами, Тернопільська митниця склала 28 протоколів про порушення митних правил. Загальна сума зафіксованих порушень перевищує 25 мільйонів гривень.

У митниці пояснюють, що міжнародні запити надсилають у випадках, коли для з’ясування обставин справи потрібна інформація, яка перебуває у розпорядженні іноземної митної служби, або коли необхідно перевірити достовірність документів, поданих під час митного оформлення.

Зокрема, перевіряють відомості щодо походження, вартості або найменування товарів. Отримані відповіді часто стають ключовими доказами у справах про порушення митних правил, дозволяють підтвердити або спростувати підозри та вчасно реагувати відповідно до чинного законодавства.