Тернопільська митниця призупинила оформлення 22 партій нехарчової продукції

З початку 2025 року Тернопільська митниця в межах державного контролю нехарчової продукції ухвалила 22 рішення про призупинення митного оформлення товарів. Такі рішення приймали відповідно до статті 38 Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції». Про це пише Тернопільська митниця.

У митниці зазначили, що призупинення оформлення відбувалося за результатами взаємодії з органами державного ринкового нагляду.

За сімома митними деклараціями матеріали скерували до Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Контроль охопив мийні та чистильні засоби, пластинки й капсули для прання, ізольовані електричні проводи напругою понад 1000 В, газорозрядні натрієві лампи для професійних теплиць, а також електричне обладнання для приготування кави.

Ще у шести випадках рішення передали до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Йшлося про підгузники для дорослих з абсорбуючим шаром, медичні стерилізатори з електричним нагріванням, комплектуючі до стоматологічних установок, стоматологічні прилади та спеціалізовані насадки.

Контроль транспорту і технічних засобів

За чотирма митними деклараціями матеріали направили до Державної служби морського і внутрішнього водного транспорту та судноплавства України. Під контроль потрапили плавучі засоби для дозвілля, зокрема хвильовий човен та гідроцикли.

Ще за трьома деклараціями рішення скерували до Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Перевірка стосувалася пожежних рукавів, бітумінозних речовин в аерозольній формі, а також засобів для змащування прес-форм, які використовують у виробничих процесах та для захисту обладнання від корозії.

Окремі рішення передали до Державної служби України з безпеки на транспорті — щодо частин до вагонів трамвая, зокрема елементів колісної пари. Ще за однією декларацією матеріали спрямували до Державної служби України з питань праці — стосовно пасажирських і вантажопасажирських ліфтів з електричним керуванням.

У митниці пояснили, що основними підставами для призупинення митного оформлення були відсутність документів, передбачених технічними регламентами, відсутність знака відповідності або неналежне маркування продукції у випадках, коли воно є обов’язковим.

Водночас у повідомленні наголосили, що всі рішення мали контрольний і превентивний характер. Після виконання приписів органів державного контролю та усунення виявлених недоліків митне оформлення завершували, а продукцію випускали у вільний обіг.