Тернопільська митниця отримала відзнаку від Європейської Бізнес Асоціації

12 грудня відбулися щорічні загальні збори Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) – Annual General Membership Meeting, які об’єднують керівників міжнародних та українських компаній, представників влади та державних інституцій. Це одна з найбільших бізнес-подій регіону, спрямована на розвиток сприятливого бізнес-середовища та ефективний діалог між державою і підприємцями.

Тернопільську митницю на заході представив заступник начальника Костянтин Тішин, який долучився до обговорення актуальних питань співпраці митних органів із бізнесом, сучасних сервісних підходів у митному адмініструванні та тенденцій міжнародної торгівлі.

Під час урочистого церемоніалу митницю відзначили подякою Європейської Бізнес Асоціації за відкритість до діалогу, професійний підхід та внесок у налагодження ефективної взаємодії з бізнесом і міжнародними партнерами.

«Для нас велика честь отримати цю подяку. Водночас участь у заході дає змогу безпосередньо поспілкуватися з бізнесом, обмінятися досвідом і зрозуміти, як ми можемо спільно робити митну сферу прозорішою та ефективнішою», – зазначив Костянтин Тішин.

Почесні відзнаки отримали також представники державних органів, військові та працівники митних і податкових органів Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Закарпатської областей. Після урочистостей присутні підбили підсумки року й обговорили плани розвитку, приділивши особливу увагу спрощенню та підвищенню ефективності ведення бізнесу в регіоні та посиленню взаємодії між компаніями й державними інституціями.

«Для багатьох компаній ця зустріч – можливість не лише отримати важливу інформацію, а й зміцнити партнерські стосунки та знайти нові напрями співпраці. Захід демонструє, що ми завжди відкриті до взаємодії», – підкреслила керівниця Західноукраїнського офісу ЕВА Мар’яна Луцишин.

Довідково: Західноукраїнський офіс Європейської Бізнес Асоціації заснований у 2004 році та охоплює Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську та Закарпатську області. Офіс об’єднує компанії з іноземними інвестиціями та промислові підприємства, сприяючи розвитку сприятливого бізнес-середовища, інвестицій та конструктивного діалогу з владою у західному регіоні України.