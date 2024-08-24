Тернопільська міська рада вважає інформацію Держаудитслужби неправдивою

23 серпня Держаудитслужба оприлюднила інформацію, що під час ревізії у Тернопільській міські раді було зафіксовано численні факти порушень, що привели до загальних втрат місцевого бюджету на загальну суму 127 млн грн. У міськраді незгодні і будуть вирішувати ситуацію в суді.

“На сайті Державної аудиторської служби оприлюднено інформацію нібито щодо втрат бюджету Тернополя та порушення за результатами ревізії у міській раді. Зазначаємо, що Тернопільська міська рада не згідна із жодною позицією аудиторської служби, оскільки наведена інформація не відповідає дійсності, є необґрунтованою та безпідставною. Відтак, міська рада буде оскаржувати дані матеріали у судовому порядку”, — ідеться у заяві Тернопільської міської ради.

Щодо дитячого садочку

Ухвалою Господарського суду Тернопільської області від 19.01.2023 затверджено укладену між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та ТОВ «Перспектива Ресурс» мирову угоду.

3 метою врегулювання питання різниці заборгованості по договорах пайової участі в розмірі 2035606,06 грн та ринкової вартості дитячого садочка по вул. Микулинецька,116-П, яка становить 16 608 620 грн, виконавчий комітет Тернопільської міської ради та ТОВ «Перспектива ресурс» погодилися врахувати умови договорів в частині розмірів пайової участі за цими договорами.

Загальна сума пайового внеску за договорами про пайову участь, укладеними між виконавчим комітетом Тернопільської міської ради та ТОВ «Перспектива Pecypc» з урахуванням штрафних санкцій складає 16 162 335,40 гривень. Згідно висновку про ринкову вартість майна виготовленого ФОП Мойсюк Л.В. від 07.12.2022, ринкова вартість прибудованого дитячого садочка загальною площею 786,5кв.м, розташованого за адресою м. Тернопіль вул. Микулинецька,116-П становить 16 608 620 гривень.

Таким чином, на підставі рішення Тернопільської міської ради від 27.01.2023 №8/22/23 бюджет Тернопільської міської територіальної громади поповнився майном на суму 16 608 620 грн, що на 450тис. грн. більше, ніж було закладено по договорах пайової участі з товариством. Відповідно, вбачається значний економічний ефект.

Ставлячи під сумнів правомірність ухвали Господарського суду Тернопільської області від 19.01.2023 по справі №921/573/22, який надав правову оцінку спірним правовідносинам та встановив певні обставини, Держаудитслужба допускає неповагу до суду, як інституції.

Щодо пайової участі

Тернопільська міська рада прийняла рішення від 26.06.2020 №7/51/19 «Про встановлення коефіцієнта». Рішенням Тернопільської міської ради від 08.04.2011р. №6/7/132 (із змінами) затверджено Положення про порядок пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Тернопільської міської територіальної громади, яким передбачено, що в окремих випадках Тернопільська міська рада своїм рішенням може встановлювати інші розміри пайового внеску в межах, визначених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» та даним Положенням.

Загальна сума пайового внеску за договорами пайової участі, яким згідно рішення Тернопільської міської ради від 26.06.2020 №7/51/19 «Про встановлення коефіцієнта», встановлено коефіцієнт 0,01 становить 82 940 600,74 грн.

У зв’язку із прийняттям рішення Тернопільської міської ради від 26.06.2020 №7/51/19 «Про встановлення коефіцієнта» бюджет Тернопільської міської територіальної громади станом на 01.07.2024 поповнився грошовими коштами, здійсненими роботами та інженерними мережами на загальну суму 52 370 840,00 грн. та при завершені всіх робіт замовниками будівництва додатково поповниться майном та роботами на суму 166 167 419,00 грн., що на 83 226 818,26 грн. більше, ніж було закладено по договорах пайової участі.

Щодо премії

В 2016р. Державною аудиторською службою України вже проводилась ревізія Тернопільської міської ради, під час якої досліджувалось питання, щодо оплати праці працівників та нарахування на заробітну плату. Порушень по цих питаннях ревізією не встановлено. Зокрема, відзначено, що ревізією правильності встановлення надбавок відповідно до чинного законодавства премій, відпускних, матеріальних допомог та лікарняних порушень не встановлено.

Зазначаємо, що з часу проведення ревізії Тернопільської міської ради в 2016 р. нормами законодавства не встановлено іншого порядку здійснення нарахувань премій міському голові та посадовим особам місцевого самоврядування, оскільки змінювались тільки розміри посадових окладів, визначених додатками до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268.

Окрім цього, питання про відсутність порушень вимог чинного законодавства при нарахуванні премій міському голові та працівникам міської ради встановлено Тернопільським міськрайонним судом Тернопільської області у постанові від 18.04.2023 у справі № 607/6094/23. У постанові суд дійшов висновку, що міський голова діяв у межах чинного законодавства України і всі умови законності щодо прийняття цих розпоряджень дотримані. Відповідно до чинного законодавства судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання.

Враховуючи вищенаведене, Тернопільська міська рада та посадові особи здійснює діяльність лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Інформація, що розміщена Державною аудиторською службою є недостовірною, не обґрунтованою та безпідставною, відтак буде оскаржуватися Тернопільською міською радою у судовому порядку.

Джерело: Тернопільська міська рада