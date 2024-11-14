Тернопільська компанія «Креатор-Буд» виступила генеральним партнером Recovery Construction Forum 3.0 в Варшаві

13 листопада у Варшаві відбувся форум Recovery Construction Forum 3.0. Тернопільська компанія «Креатор-Буд» виступила генеральним партнером заходу. Це був міжнародний діалог, присвячений відбудові України. Recovery Construction Forum 3.0 об’єднав представників української та європейської будівельних галузей, донорів, інвесторів і державні органи для обговорення нагальних викликів і пошуку рішень.

Основна мета форуму — консолідувати зусилля українського та міжнародного бізнесу, знайти нові джерела фінансування та підтримати ініціативи, спрямовані на відновлення критичної інфраструктури й створення нових інвестиційних можливостей для громад в Україні.

Щойно був на Recovery Construction Forum 3.0 і хочу поділитись враженнями! – пише в мережі керівник “Креатор-Буду” Ігор Гуда. – Дуже цікаво було послухати кейси відбудови та дізнатись більше про потенціал ресайклінгу в Україні. Інвестиційна конференція Україна — ЄС мала дуже якісну організацію! Відчувалась чітка програма дій щодо залучення приватного капіталу для відновлення та модернізації України.

На марафоні громад ми побачили 15 реальних проєктів з відбудови, які вже готові до реалізації. Recovery Construction Forum — це той досвід, який завжди підказує нові ідеї та показує, що разом можна створити фундамент для великого майбутнього. Було надихаюче бачити стільки лідерів, які готові вкладати ресурси та зусилля у відновлення нашої країни. Для мене це не просто форум, а мотивація рухатись вперед і реалізовувати нові ідеї, які сприятимуть розбудові та модернізації України.