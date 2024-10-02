Тернопільська команда здобула перемогу на чемпіонаті України з літнього біатлону

Минулого тижня у Сянках (Яворів) Львівської області відбувся чемпіонат України з літнього біатлону в якому взяли участь майже усі найсильніші українські спортсмени.

Особливо нам приємно порадіти успіхам тернопільських біатлоністів. Спочатку наш титулований спортсмен Дмитро Підручний у фіналі чоловічого суперспринту виборов золото чемпіонату, а 26 вересня рівних не було тернопільським біатлоністам й в естафеті 4х7,5 км.

Команда Тернопільської області в естафеті зусиллями Дмитра Грущака вже на першому етапі створила більш ніж півторахвилинний запас над суперниками, який інші тернопільські учасники змогли збільшити ще втричі. Тож на фініші четвірка (Дмитро Грущак, Костянтин Марценюк, Євген Івченко, Тарас Тарасюк), яка виграла усі чотири етапи, була поза конкуренцією, вигравши естафету з п’ятихвилинною перевагою. Прекрасний результат.

На жаль, тернопільські дівчата (Тетяна Тарасюк, Соломія Сидяга, Ірина Тарасюк, Анастасія Марусик) в естафеті 4х6 км показали скромніші результати і у підсумку посіли п’яте місце.