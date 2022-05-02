У тернопільському Соборі Непорочного зачаття Пресвятої Богородиці досі підраховують збитки, завдані під час ДТП напередодні Великодня. Двері храму, які протаранила водійка на Audi, знищені. Їх потрібно реставрувати. На яку суму завдані збитки, ще рахують.

Про це повідомив Терену настоятель Катедри отець Орест Павліський.

За його словами, дверям стільки ж років, скільки й собору, який збудований у XVIII столітті.

Після війни вони були знищені, їх ремонтували, але основа була автентична, – каже священник.

Як розповів отець Орест Павліський, під час ДТП у храмі окрім дверей зруйновано чимало церковних речей.

Дещо ще можна відреставрувати, а дещо потрібно робити нове. Зараз ми підраховуємо збитки, радимося з цього приводу з істориками, науковцями. Найближчим часом має відбутися засідання комісії сакрального мистецтва єпархіального управління. Ми ще все вивчаємо, готуємо документи для поліції, підбиваємо вартість того, що було втрачено і з’ясовуємо, чи можливо це все відновити. Бо знищено багато мистецьких речей, є цілий список. Як подумаю про це все, то сльози на очі набігають, – зазначає отець.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня водійка, керуючи автомобілем Audi, протаранила двері Архикатедрального собору в центрі міста. Вона в’їхала у храм та розтрощила плащаницю і престол. Після ДТП жінку затримали та госпіталізували. 25 квітня їй вручили підозру. Порушене кримінальне провадження. На автомобіль накладений арешт. Як повідомив начальник Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Олександр Богомол, жінка була у стані наркотичного сп’яніння, що підтвердили медики.

27 квітня ухвалою судді Тернопільського міськрайонного суду підозрювану взяли під варту на два місяці – до 23 червня, з альтернативою застави в 49 тис. 620 грн . Жінку забрали в ізолятор просто із зали суду. У судовому засіданні Ірина Яворська-Скрабут свою вину визнала. Вона плакала, говорила, що розкаюється і просить пробачення.

Окрім того, водійку вже притягнули до адмінвідповідальності за керування автомобілем у стані наркотичного сп’яніння. Її оштрафували на 17 тис. грн, а також на рік відібрали водійські права.

Як стало відомо Терену з власних джерел у правоохоронних органах, Ірина Яворська вже вийшла з-ї під варти під заставу. Ми зв’язалися з її адвокатом Володимиром Рубінським, однак він надавати коментарі з цього приводу відмовився. Досудове розслідування кримінального провадження стосовно Ірини Яворської триває. Після його завершення справу передадуть до суду, який призначить остаточне покарання.

Як зазначив у суді під час обрання запобіжного заходу захисник підозрюваної, його підзахисна розуміє невідворотність покарання і готова його понести за результатами розгляду даного провадження. Також адвокат повідомляв, що рідні жінки намагаються налагодити спілкування з настотелями Архикатедрального собору про відшкодування майнових збитків. І сама підзахисна готова, якщо священники це дозволять, сама активно долучатися до фізичної праці та максимального усунення наслідків, які були завдані храму.

Фото Євгенії Цебрій