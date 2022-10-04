29 вересня в Чернівцях розпочався чемпіонат України з волейболу серед жіночих команд «СУПЕРЛІГА-ДМАРТ» сезону 2022/2023 у якій серед 8 команд бере участь й тернопільська «Галичанка-ЗУНУ».

У першому турі тернопільські волейболісти 30 вересня і 2 жовтня зустрічалися із значно сильнішими суперниками і, на жаль, програли два поєдинки.

«Аланта» (Дніпро) – «Галичанка-ЗУНУ» (Тернопіль) – 3:0 (25:20, 25:18, 25:15).

«Галичанка-ЗУНУ» – СК «Прометей» (Кам’янське) – 0:3 (8:25, 12:25, 10:25).

У другому турі «Галичанка-ЗУНУ» зустрінеться 12 жовтня із ВК «Добродій-Медуніверситет-ШВСМ» (м. Вінниця) та 14 жовтня з СК «Балта» (м. Балта). Будемо сподіватися, що в наступних поєдинках тернопільські волейболістки, яким, за словами їх тренера Людмили Чорненької, бракує ще досвіду, але присутній спортивних дух, зможуть демонструвати кращу гру та перемагати.