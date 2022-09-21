У спортивному комплексі ЗУНУ відбувся черговий Всеукраїнський турнір з волейболу серед жіночих команд, присвячений пам’яті ректора ТНЕУ, віцепрезидента Федерації волейболу України, професора Сергія Юрія. У змаганнях взяли участь чотири команди: «Галичанка-ЗУНУ», «Волинський край», «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ», «Університет-ПНУ».
Упродовж трьох днів напружених волейбольних баталій спортсменки демонстрували бойовий дух й характер. За результатами ігор переможницями стали: 1 місце – «Волинський край» (м. Луцьк); 2 місце – «Регіна-МЕГУ-ОШВСМ»(м. Рівне); 3 місце – «Галичанка-ЗУНУ» (м. Тернопіль); 4 місце – «Університет-ПНУ» (м. Івано-Франківськ).
Фахове журі у номінаціях визначили 5 кращих учасниць, зокрема: «Кращий зв’язуючий» – Ірина П’ятківська («Університет-ПНУ»), «Кращий ліберо» – Тетяна Лустюк («Регіна-МЕГУ-ОШВСМ»), «Кращий блокуючий» – Лілія Попович («Галичанка-ЗУНУ»), «Кращий нападник» – Віталіна Кімак («Галичанка-ЗУНУ»), «Кращий гравець турніру» – Валерія Дрьомова (капітан команди «Галичанка-ЗУНУ»).