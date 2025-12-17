Тернопільська «Галичанка» зазнала поразок від «Балти»

13–14 грудня у 5 турі Суперліги України 2025-2026 тернопільська «Галичанка-ЗУНУ» зустрічалася із СК «Балта» з однойменного міста Одеської області приймала. На жаль, тернопільські волейболістки не змогли скласти конкуренцію господарям, зазнавши поразок у всіх партіях двох матчів.

Пропонуємо вашій увазі результати поєдинків.

13 грудня. «Галичанка-ЗУНУ» – СК «Балта» – 0:3 (11:25, 8:25, 23:25).

14 грудня. «Галичанка-ЗУНУ» – СК «Балта» – 0:3 (19:25, 17:25, 24:26).

Після восьми поєдинків в активі «Галичанки-ЗУНУ» жодного очка й відповідно останнє місце у турнірній таблиці Суперліги України 2025-2026 серед жіночих команд.