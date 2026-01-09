Тернопільська футзальна ліга: результати поєдинків Вищої ліги

Пропонуємо результати поєдинків.

27 грудня. 7 тур.

«Вікторія» (Великі Бірки) – «Вікнини» (Вікно) – 4:1, «Поділля-0352» (Велика Березовиця) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 4:6, ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Сокіл» (Велика Березовиця) – 4:1, «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль) – МФК «Тернопіль» – 1:4.

Окрім того 28 грудня відбулися два пропущені матчі першого туру. «Вікторія» (Великі Бірки) – ФК «Тернопіль-Ветеран» – 2:5 та «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «Вікнини» (Вікно) – 5:2.

3-4 січня у вищій лізі відбулися поєдинки 8 та 9 турів.

3 січня. 8 тур

«Вікнини» (Вікно) – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 1:11, «OPEN TECK» (Тернопіль) – «Сокіл» (Вел. Березовиця) – 1:4, «Поділля 0352» (Вел. Березовиця) – МФК «Тернопіль» – 3:3, ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Вікторія» (Вел. Бірки) – 5:1.

4 січня. 9 тур

«Вікторія» (Вел. Бірки) – «OPEN TECK» (Тернопіль) – 8:2, ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Вікнини» (Вікно) – 7:2, МФК «Тернопіль» – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 7:2, «Сокіл» (Вел. Березовиця) – «Поділля 0352» (Вел. Березовиця) – 6:1.