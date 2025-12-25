Тернопільська футзальна ліга: результати поєдинків Вищої ліги

18 і 20-21 грудня відбулися чергові поєдинки Тернопільської футзальної ліги сезону-2025/26 у чотирьох лігах.

У Вищій лізі поєдинком 18 грудня між «Вікторією» (Великі Бірки) і МФК «Тернопіль» розпочався 5-й тур. У цьому матчі сильнішими виявилися тернопільські футболісти, які перемогли великобірчан з рахунком 2:1.

У суботу матчі 5-го туру продовжилися. Зокрема «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль) – «Поділля-0352» (Велика Березовиця) – 4:8, «Сокіл» (Велика Березовиця) – «Вікнини» (Вікно) – 3:4, ФК «Тернопіль-Ветеран» – «Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – 1:4.

21 грудня у вищій лізі відбулися поєдинки 6 туру.

«Сокіл» (Велика Березовиця) – «Вікторія» (Великі Бірки) – 0:6, МФК «Тернопіль» – ФК «Тернопіль-Ветеран» – 2:2, «Вікнини» (Вікно) – «Поділля-0352» (Велика Березовиця) – 5:2,«Гермес-7-ФАТ» (Тернопіль) – «OPEN TECK-SEBN» (Тернопіль) – 10:1.