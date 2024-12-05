Тернопільська фехтувальниця виборола срібло на кубку світу

Наприкінці листопада у Ванкувері (Канада) були розіграні командні нагороди на кубку світу з фехтування на шпагах. Збірна України, у складі якої виступала тернополянка Олена Кривицька, здобула срібні нагороди. Для Кривицької, яка виступає за ЗСУ – це 12-та медаль в кар’єрі на рівні кубка світу.

Українські фехтувальниці в перших двох зустрічах виграли одним уколом. Спочатку в 1/8 фіналу проти господарок представниць Канади, поступаючись по ходу зустрічі «-6», завершили з рахунком 33:32. В 1/4 фіналу проти Італії, де маючи сім уколів переваги після семи боїв (26:19), до заключного дев’ятого підійшли з нулем (29:29). Добре, що досвідчена Олена Кривицька у ролі фінішера змогла завдати вирішальний укол (34:33).

Як повідомляє Національна федерація фехтування України, півфінал проти француженок виявився єдиним, де українки вийшли на фінішну пряму з перевагою (25:23) і свого вже не віддали – 38:30. У поєдинку за золото проти кореянок, українки поступилися – 34:45.