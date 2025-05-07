Тернопільська 44 окрема артилерійська бригада отримала нову версію САУ «Богдана»

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола отримала на озброєння нову версію САУ «Богдана» — з новою бронекабіною.

Відеосюжет про роботу українських артилеристів опублікувало військове телебачення України — Армія TV.

Нова версія САУ «Богдана» стала вже принаймні п’ятою версією цієї САУ, яка використовує різні шасі та конфігурації бронекабіни.

У сюжеті військові хвалять українські САУ, відзначаючи їхню високу точність та мобільність. Однак нарікають на високо винесений казенник, через що заряджати гармату важко.

Попри встановлений напівавтоматичний досилач, військові його не використовують через технічні особливості. За їхніми словами, конструкція не передбачає одночасного заряджання та наведення гармати.

«Щось одне працює: або навідник наводиться, або досилається снаряд. А так як потрібно швидко відпрацювати, то хлопці заряджають його вже вручну, і навідник за той час наводиться… Він працює, але це довго, це час. У ручному режимі за хвилину ми робимо постріл. То в автоматичному це буде довше, це розтягнеться до двох хвилин», — пояснюють військові.

Загалом, 44-у бригаду озброїли вітчизняними 155-мм САУ «Богдана» відносно нещодавно — у листопаді 2024 року.

САУ «Богдана»

Серійне виробництво вітчизняної самохідної артилерійської установки «Богдана» розпочалося на початку 2023 року. Вартість однієї української САУ коливається в діапазоні 2,3 – 2,8 млн євро. Ймовірно, ціна залежить від того, яке саме шасі та бронекабіна використовується для конкретної САУ.

За словами виробника, для того, аби убезпечити виробництво, його було розосереджено по декількох різних локаціях, у тому числі за кордоном. Також було впроваджено дублювання виробництва — жодна деталь не виготовляється лише в одному місці.

Серед покращень українських САУ також можна згадати, що їх почали оснащувати балістичною РЛС, для вимірювання фактичної швидкості снарядів. Це допомагає підвищити точність ураження за допомогою введення додаткових поправок.

За інформацією видання Army Technology місячне виробництво української колісної САУ «Богдана» вже сягнуло 36 одиниць на місяць.