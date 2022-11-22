Тернопільщину знову сколихнула сумна звістка з фронту: Герою назавжди залишиться 24 роки…

Знову сумна звістка прийшла на Тернопільщину: війна забрала життя, ще одного нашого Героя. 19 листопада перестало битися серце 24-річного Миколи Тернопільського.

Микола був стрільцем 1зводу оперативного призначення військової частини 3029 Національної гвардіїї України. Родом герой із с. Зелений – Гай Заліщицької громади. Миколі назавжди залишиться 24 роки…

Мужній воїн, справжній патріот України. Попри свій молодий вік, він прийняв рішення боронити рідну землю зі зброєю у руках. Микола назавжди залишиться у нашій пам’яті відважним, усміхненим, доброзичливим хлопцем.

Про дату зустрічі та час прощання із Героєм буде повідомлено додатково, на сторінці Заліщицької громади.

Висловлюємо щирі співчуття близьким та рідним Миколи… ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!