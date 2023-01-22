Тернопільщина взяла участь в акції єднання з сусідніми областями (фото)

До Дня Соборності України у Хотині пройшла символічна акція єднання Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

На період Української Народної Республіки саме тут розміщувалась остання фортифікаційна споруда. Представники військових адміністрацій із трьох областей зустрілись тут із віцепрем’єр-міністеркою Іриною Верещук

Про святкове дійство у Хотині на офіційній Фейсбук-сторінці повідомив очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Соборність – це не тільки про Україну. Весь цивілізований світ об’єднується у боротьбі за свободу та справедливість. Цей тренд задала Україна. Через жорстоку війну, яку розпочав проти нашого народу ворог, багато міст, на жаль, відірвані від України. І хоча поки що нас розділяють блокпости та артилерія, ми разом і єдині як ніколи. На полі бою чи у підпіллі, у гарячих точках чи у тилу – усі ведемо боротьбу, щоб знову бути разом. Щоб проголосити новий Акт Злуки, коли наші військові вийдуть на державні кордони 1991 року, а синьо-жовтий прапор підніметься над Маріуполем, Луганськом, Сімферополем, – написав він.

22 січня представники трьох областей – Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької – разом у Хотині, бо кордони областей – це лише позначки на карті. І сотні тисяч українців, які покинули рідні міста через обстріли ворога, усюди свої. Бо в якому б куточку країни вони не були, – вони у себе вдома. Про це йдеться у дописі Володимира Труша.