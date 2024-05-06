Тернопільщина втратила на фронті ще одного Героя

Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, 4 травня на Донеччині загинув Іван Ружило.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Терни Краматорського району Донецької області загинув Ружило Іван (18.03.1983) – уродженець с. Милівці, який протягом тривалого часу свого життя проживав у Чорткові.

Ружило Іван служив стрільцем-номером обслуги 1 аеромобільного відділення 1 аеромобільного взводу 7 аеромобільної роти аеромобільного батальйону військової частини А0281.

Командир військової частини, де служив Іван, зазначає, що він зарекомендував себе з позитивної сторони: обов’язки виконував відмінно, користувався авторитетом серед колег, підтримував високий моральний дух у підрозділі, вникав у турботи оточуючих…

У четвер, 9 травня, Героя зустрічатимемо усією громадою у соборі верховних апостолів Петра і Павла. Точну дату зустрічі тіла воїна, а також дату чину похорону повідомимо згодом.