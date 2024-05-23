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Тернопільщина втратила на Донеччині молодого Героя

23.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Сумна звістка знову надійшла на Тернопільщину, після важкого поранення помер молодий воїн Іван Луцик. 

Про важку втрату повідомив голова Лопушненської громади Олександр Стецюк.

Захищаючи рідну країну, після важкого поранення отриманого під час бою біля с. Костянтинівка Покровського району Донецької області помер військовослужбовець із с. Новий Олексинець Луцик Іван Васильович 1999 року народження. В скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя. Вічна йому слава! 

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя!

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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