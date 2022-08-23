Для кожного громадянина нашої держави прапор – це символ свободи і боротьби за незалежність. Він є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Українцям довелося боротися за кожну частинку нашої державності.

Під синьо-жовтим стягом відбулися три проголошення Української державності: 1917, 1941 та 1990 року; і три сучасних революції: «На граніті», Помаранчева революція та Революція Гідності. Нині під ним ведеться війна проти загарбницької росії.

“Український прапор став синонімом слова «незалежність». Наші воїни незламно виборюють волю українського народу під синіми й жовтими кольорами. Наш стяг майорить по всьому світу, бо саме він є одним із символів стійкості та непереможності. Впевнений, що незабаром український прапор знову повернеться в усі міста нашої країни”, – сказав начальник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Під час свята показали українські прапори різних епох, починаючи від часів Київської Русі. Окрім цього, начальник військової адміністрації вручив державні нагороди рідним загиблих військовослужбовців. Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня посмертно нагороджено капітана медичної служби Місяця Андрія Васильовича, солдата Пителя Олександр Ігорович, старшого сержанта Осадцу Петра Васильовича.