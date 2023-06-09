Тернопільщина відправила чергову партію питної води жителям Херсонщини (фото)

Сьогодні з Тернопільщини у Херсон поїдуть вагони зі 120 тоннами води.

Попередньо наша область передала 50 тонн. Будемо підтримувати постраждалі населені пункти доти, – поки буде така потреба.

“Дякую підприємцям та соціально відповідальному бізнесу за оперативну роботу зі збору допомоги. Кожна громада Тернопільської області залучена у процесі допомоги постраждалій Херсонщині” – повідомив голова Тернопільської ОВА.

В області запустили роботу Координаційного центру підтримки цивільного населення, який відповідатиме за гуманітарну та медичну допомогу й поселення евакуйованих українців.