«Тернопільщина у філателії»: від написання до визнання

Торік було створено та надруковано колективну монографію «Тернопільщина у філателії». Авторський склад : кандидат економічних наук директор ТОВ «МТ ПБС» – Михайло Тимошик, студентка факультету мистецтв ТНПУ ім. В.Гнатюка – Ольга Повстюк, доктора історичних наук, професора професор ТНПУ ім. В.Гнатюка – Микола Москалюк.

Перша презентація видання відбулася у Тернопільському краєзнавчому музеї у 2024 році, наступна – у лютому 2025 року у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В.Гнатюка.

19-22 червня у Чехії відбувалася Національна філателістична виставка з міжнародною участю Liberec 2025 (National Stamp Exhibition with International Participation LIBEREC 2025). Україна була представлена у літературному класі монографією “Тернопільщина у філателії” Робота була оцінена журі у 87 балів та удостоєна золотої медалі.

4 – 6 липня 2025 року у м. Згожелець (Польща) відбулася Міжнародна філателістична виставка „Zgorzelec ‘25” (Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Zgorzelec ‘25”). У ній взяли участь Представники Тернопільського обласного товариства філателістів ім. І. Чернявського АсФУ.

У класі філателістичної літератури було експоновано монографію “Тернопільщина у філателії” Набравши 79 балів, представники України отримали Велику позолочену медаль. Вітаємо наших земляків із цим успіхом, гідною презентацією нашої області на міжнародному рівні та популяризацією Української філателії у світі.

Цікаву і бататогранну книгу було представлено і на регіональній юнацькій філателістичній виставці «Медобори», що проходила 9 – 14 жовтня у с. Вікно Чортківського району. Організаторами виставки виступив Музей В. Федоровича у Вікні та Тернопільське обласне товариство філателістів ім І. Чернявського АсФУ.

Це перша у нашій області філателістична виставка, визнана Укрпоштою та Асоціацією філателістів України. Журі – Ігор Паньонко (Львів), Анатолій Мицак (Калуш), Василь Дідух (Тернопіль).

У рамках виставки пройшло спецпогашення штемпелем “Юнацька філателістична виставка “Медобори”, с. Вікно, 46439, Тернопільська обл.” (дизайн – Оксана Єднорович)

Учасників виставки привітали: начальник Управління філателістичної продукції АТ “Укрпошта” Наталія Мухіна, Президент АсФУ Дмитро Френкель, академік Михайло Андрейчин, депутат Тернопільської обласної ради Михайло Тимошик, комісар виставки Сергій Ткачов, Голова Рівненського обласного відділення АсФУ, сержант ЗСУ Андрій Колошин. Молоді експоненти отримали багато цікавих призів від організаторів та меценатів: медалі, дипломи, каталоги виставки, від АТ “Укрпошта” буклети з марками, від Володимира Болєщука та руху “Зарваницька ініціатива” книжки Андрея Шептицького “Як будувати рідну хату”, від Андрія Колошина конверти, відправлені із Сумської та курської областей, а також ексклюзивні буклети з неперфорованими номерними блоками “Наступний Золотий мяч – твій!”, випуск яких відбувся завдяки Андрію Колошину (Рівне), Олексію Фурману (Київ), Володимиру Соловйову (Пирятин), Миколі Киричку (Суми), Михайлу Тимошику (Тернопіль).

14 – 16 листопада у місті Тімішоара (Румунія) відбулася Національна філателістична виставка з міжнародною участю “Timfilex 2025”. Україна на цьому поважному форумі була представлена монографією “Тернопільщина у філателії”.

Журі високо оцінило працю тернопільських філателістів-науковців: 86 балів та Золота медаль виставки. Це вже друга золота медаль колективу ТНПУ на європейських Національних виставках цьогоріч.

19 – 23 листопада у м. Одеса проходила ХХІ Національна філателістична виставка “Укрфілекс 2025”, присвячена Дню Гідності та Свободи. Тернопільське обласне товариство філателістів ім І. Чернявського АсФУ на виставці представляли сім експонентів із пятьма експонатами. Журі виставки високо оцінило роботи тернополян. Зокрема, позолоченою медаллю нагороджені Ольга Повстюк, Михайло Тимошик, Микола Москалюк за експонат «Тернопільщина у філателії», що був виставлений у літературному класі.

Підходить до завершення рік. Для тернопільських філателістів він був більш, ніж вдалим. За всі роки існування Тернопільського товариства цьогорічні здобутки були найвагомішими. Як мовиться, нових звершень і перемог.