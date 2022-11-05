Починаючи з 10 жовтня, з початку обстрілів енергетичної системи України російськими ракетами, Тернопільщина скоротила споживання електроенергії на 25-30 відсотків.

“Дякуючи тому, що наші громадяни та підприємства дослухаються і економлять, у нас в останні дні немає відключення елеткроенергії. Область на сьогодні споживає 240 мегават електроенергії, нам можуть дати 130 тільки мегават, тобто це 50 відсотків від загальної потреби, – відзначив Володимир Труш, голова Тернопільської ОВА. – Ми взяли ТОП-30 підприємств, які споживають найбільше електроенергії в області, поспілкувалися з їхніми керівниками, після чого вони знизили кількість споживання, або перейшли на режим роботи з 24-ої до 5-ої ранку. В цей час в Україні є профіцит електроенергії. Можуть бути аварійні виключення світла, або ж налагоджувальні роботи поки що”.

За словами голови ОВА, якщо будуть подальші бомбардування енергосистеми України, то відповідно будуть виключення електрики по 4-5 годин.

“Ми можемо озвучити, що приміром виключення буде на 4 години, але сам процес виключення коригує оператор “Укренерго” і визначає, які лінії і наскільки виключити, – зауважив Володимир Труш. – Ми є прості посередники, саме включення – виключення з Києва”.

Крім того, жителі Тернопільщини почали суттєво економити світло.

“Остання нарада показала, що Тернопільська область в період з початку перших бомбардувань по енергосистемі скоротила споживання електрики на 25-30 відсотків, це є дуже хороший показник, але знову ж таки, 240 мегават потрібно, дають 130, але ми розуміємо, що є різниця, тому я далі закликаю, якщо ми хочемо, щоб вся область була зі світлом, то економимо всі разом”, – наголосив голова Тернопільської ОВА.

Детальніше у відео Ух-радіо.