Тернопільщина провела в останній шлях двох Воїнів Андрія Печенюка і Павла Бевха

17 серпня Тернопіль попрощався із двома військовослужбовцями 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ Андрієм Печенюком і Павлом Бевхом.

Про це пише Суспільне з посиланням на пресофіцера бригади Юрія Кульпи.

Відомо, що бойові побратими загинули 12 серпня 2024 року під час виконання завдання на Харківщині

Павло Бевх був головним сержантом — командиром відділення інженерно-саперного взводу 82 батальйону 105 бригади тероборони, а Андрій Печенюк — старший сапер інженерно-саперного взводу 82 батальйону.

“Прощалися із загиблими зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та навколішки. Вони — патріоти, від початку повномасштабного російського вторгнення до останнього подиху боролися за Україну, загинули за неї, як справжні герої. Такими назавжди залишиться у нашій пам’яті, а їхні імена навіки будуть взірцем мужності, патріотизму та незламності”, — розповів Юрій Кульпа.

Похоронили бійців на Микулинецькому цвинтарі.