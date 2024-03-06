Тернопільщина прощається з бойовим медиком Петром Сендецьким, який загинув на фронті

Солдат Сендецький Петро Павлович (27.06.1985 р.-18.02.2024 р.). Бойовий медик 3-го піхотного взводу 3-ї піхотної роти військової частини А4947. Загинув 18.02.2024, виконуючи бойове завдання біля н.п. Роботине Запорізької області.

Чин похорону загиблого Героя відбудеться в середу 06 березня 2024 року о 12:00 год. на його родинному обійстю за адресою: м. Бережани, вул. Затишна (колишня Нахімова).

Кортеж з тілом Героя буде рухатися вулицями Бережан: Тернопільська, С. Бандери, Рогатинська приблизно о 11:40 – 11:50 год.

Приблизно о 13:00 год. відбудеться прощання з Героєм в Церкві Святої Трійці м. Бережани.

Похоронять Петра СЕНДЕЦЬКОГО на Алеї Героїв кладовища с. Рай, повідомили у міськраді.