Тернопільщина продовжує розширювати мережу міжнародних партнерств

У Генеральному консульстві України в Любліні відбулася робоча зустріч, присвячена розвитку співпраці між громадами області та гмінами польських воєводств. Генконсул України в Любліні Олег Куць та консул Людмила Смея прийняли начальника відділу міжнародного співробітництва та промоції Тернопільської обласної ради Руслана Кулика.

Під час перемовин сторони окреслили ключові напрями подальшої двосторонньої взаємодії. Особливий акцент зробили на зміцненні зв’язків між територіальними громадами Тернопільщини та органами місцевого самоврядування консульського округу в Польщі.

У ході зустрічі були визначені нові можливості для започаткування та реалізації спільних ініціатив — від розвитку партнерських проєктів до розширення обміну досвідом між регіонами.

«Ми переконані, що спільні зусилля дозволять досягти відчутних результатів та сприятимуть створенню нових можливостей для наших громадян», — зазначили представники консульства.

Зустріч у Любліні засвідчила послідовну й активну позицію Тернопільщини у розбудові міжнародних контактів та поглибленні українсько-польської співпраці на місцевому рівні.