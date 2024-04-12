Тернопільщина попрощалася з мужнім командиром взводу роти вогневої підтримки

Вчора, 11 квітня, Лановецька громада попрощалася із воїном Олегом Плахотним, який жив у селі Грибова Кременецького району. Молодший лейтенант загинув 5 квітня у районі н.п. Шевченкове Охтирського району Сумської області.
Багато збаражан ще пам’ятають Олега, оскільки він навчався у першій міській школі, яку закінчив у 1996-му. Батьки працювали на вчительській ниві. З дитинства Олег мріяв стати льотчиком. І хоча мрії не судилося збутись, все ж багато років життя віддав військовій службі за контрактом, написали на сторінці міськради.
Щиро співчуваємо близьким та рідним.
Вічна слава Герою, який віддав життя за гідне майбутнє України!
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