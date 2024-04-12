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Тернопільщина попрощалася з мужнім командиром взводу роти вогневої підтримки

12.04.2024

Зоряна Деркач

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Новини, Війна з рф, Духовне, Теми, Тернопільщина

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Вчора, 11 квітня, Лановецька громада попрощалася із воїном Олегом Плахотним, який жив у селі Грибова Кременецького району. Молодший лейтенант загинув 5 квітня у районі н.п. Шевченкове Охтирського району Сумської області.

Багато збаражан ще пам’ятають Олега, оскільки він навчався у першій міській школі, яку закінчив у 1996-му. Батьки працювали на вчительській ниві. З дитинства Олег мріяв стати льотчиком. І хоча мрії не судилося збутись, все ж багато років життя віддав військовій службі за контрактом, написали на сторінці міськради.
Із липня минулого року воював із російським агресором на сході України. Був командиром взводу роти вогневої підтримки 83-го окремого батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.
За кілька днів до загибелі, 1 квітня, нашому захиснику виповнилось лише 45 років…

Щиро співчуваємо близьким та рідним.

Вічна слава Герою, який віддав життя за гідне майбутнє України!

На Тернопільщині 102-річна зв’язкова УПА втратила на війні онука

 

Джерело: Збаразька міська рада

Теги: похорон, військовий загинув, попрощалися

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