Тернопільщина передала бійцям 3-ї штурмової бригади антидронові рушниці

Антидронові рушниці – необхідність на фронті. Вони допомагають нашим воїнам знешкоджувати ворожі дрони, перешкоджають окупантам виявляти позиції українських військових.

Спільно з керівництвом комунального закладу Тернопільської обласної ради «Микулинецька обласна фізіотерапевтична лікарня реабілітації» вкотре передали необхідну техніку воїнам 3-ї окремої штурмової бригади. Колектив лікарні неодноразово забезпечував військові формування медикаментами та технікою. Такі волонтерські ініціативи допомагають нашим воїнам у боротьбі з ворогом на передовій, – повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Бійці бригади подякували Тернопільській обласній раді та колективу медзакладу за постійну вагому підтримку та вручили Володимиру Болєщуку прапор бригади.

«Тернопільська область – одна з тих областей, які найбільше допомагають Збройним Силам України, та, зокрема, 3 окремій штурмовій бригаді. Дякуємо всім мешканцям Тернопільщини за потужну допомогу», – сказав один з бійців бригади.

Джерело: пресслужба Тернопільської обласної ради