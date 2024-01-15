Тернопільщина отримала кошти на шкільне харчування

Всесвітня продовольча програма підтримує шкільне харчування на Тернопільщині.

Нещодавно область отримала 1,5 млн грн на часткове відшкодування витрат для організації гарячого харчування учнів 1-4 класів за вересень-листопад минулого року, повідомляє За Збручем.

Вони будуть спрямовані бюджетам 16 територіальних громад, аби забезпечити часткове відшкодування гарячих страв у 29 школах області.

Нагадаємо, у листопаді Всесвітня продовольча програма підписала договір щодо підтримки щоденних шкільних обідів з Тернопільською областю.

Упродовж 2023-2024 навчального року Всесвітня продовольча програма фінансує 30% щоденних гарячих обідів для учнів 1-4 класів. Кошти, отримані в межах програми, школи спрямовують на поліпшення якості харчування або зменшення вартості обідів, яку покривають батьки.