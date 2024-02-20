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Тернопільщина на війні втратила ще одного Героя

20.02.2024

Ірина Нова

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Новини, Кременецький район, Війна з рф, Тернопільщина

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На превеликий жаль, Тернопільщина втратила ще одного захисника.  Про загибель захисника Олексія Гайченя повідомили у Кременецькій громаді. 

“Наша громада вкотре втратила військовослужбовця, Героя – захисника, жителя села Білокриниця, Білокриницького старостинського округу, Гайченя Олексія Михайловича, водолаза- сапера водолазного відділення взводу бойового забезпечення інженерно- саперного батальйону, 1987 року народження.

В середу, 21.02.2024 року зустрічаємо військовослужбовця біля Трьох Валетів о 13:00 год. Приблизно о 13:30 год. прощання на Майдані Волі. Після того кортеж із загиблим відправляється до родинного дому (с. Білокриниця, вул. Військова), де одразу відбудеться панахида.

В четвер, 22.02.2024 року похорон відбудеться таким чином: 12:00 год. – Літія вдома; 13:00 – Чин похорону у храмі Івана Богослова. Поховання Героя відбудеться на кладовищі в селі Білокриниця”, – відзначив міський голова Кременця Андрій Смаглюк.

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Олексій Гайчен

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